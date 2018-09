Pesce scaduto ai clienti: multato ristorante di Novara

Pesce scaduto ai clienti: ristorante di Novara multato dai Nas che sequestrano anche circa 150 chilogrammi di cibi.

Pesce scaduto ai clienti: sequestrati 150 chili di cibi

I carabinieri del Nucleo anti-sofisticazioni (Nas) hanno scoperto che un ristorante in centro a Novara serviva persce scaduto ai clienti. I militari hanno ispezionato le cucine e trovato cibi inadatti alla distribuzione: per cui hanno sequestrato circa 150 chilogrammi di alimenti, soprattutto pesce ritenuto “scaduto e in arbitrario stato di conservazione”. Vale a dire che la merce non veniva messa in frigorifero con tutti gli accorgimenti necessari a garantirne la freschezza.

I clienti sono stati male

L’indagine dei Nas è scattata a seguito della segnalazioni di clienti che hanno affermato di essere stati male dopo aver mangiato in quel locale. Gli alimenti sequestrati verranno ora sottoposti ad altri controlli. Ma non solo: altre irregolarità sono state rilevate nella gestione dei dipendenti. Il proprietario del locale è un cittadino egiziano: oltre alla denuncia, gli si prospetta una sanzione di parecchie migliaia di euro.