Pota albero ma cade dalla scala: un pensionato di Lessona finisce all’ospedale

Un pensionato di Lessona è finito all’ospedale dopo una rovinosa caduta. E’ stata una caduta accidentale: l’uomo stava effettuando alcuni lavori di pulizia in giardino ed era su una scala a potare un albero. Ma è scivolato ed è rimasto a terra immobile. Immediati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha portato l’uomo all’ospedale di Ponderano. Da un primo esame pare che l’anziano abbia riportato fratture alle gambe, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Foto d’archivo