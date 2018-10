Precipita in montagna, muore a 26 anni

Precipita in montagna sopra Bardonecchia: trovato senza vita il corpo di un 26enne di Bolzano Novarese.

Una nuova tragedia sulle montagne del Piemonte. Un giovane di appena di 26 anni è morto ieri (domenica) precipitando durante un’escursione in solitaria sulle montagne di Bardonecchia. La vittima è Fabio Carnemolla, residente a Bellinzago Novarese. Come riportano anche i colleghi di novaraoggi.it, il giovane dopo la partenza non aveva più dato notizie di sé. A dare l’allarme sono stati i familiari: alla fine il corpo ormai senza vita è stato trovato oggi (lunedì) in territorio francese, a circa 1600 metri di quota.

Un fine settimana di disgrazie

Il weekend appena trascorso è stato drammatico per gli appassionati di montagna: in Valsesia è infatti morta a 49 anni una donna di Castano Primo, scivolata mentre stava discendendo nella zona dell’Altemberg, sopra Rimella.