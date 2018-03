Precipita parapendio condotto da un uomo di 37 anni

Precipita parapendio nel Biellese: ricoverato d’urgenza al Cto un 37enne di Borgofranco d’Ivrea.

Precipita parapendio, 37enne portato al Cto dal 118

Un 37enne di Borgofranco d’Ivrea è precipitato con il parapendio nella zona tra Graglia e Netro, nel Biellese. L’uomo è stato portato d’urgenza al Cto di Torino, dove è stato sottoposto ad accertamenti per le fratture a gambe e sospette fratture all’anca.

Chiamato l’elicottero di Borgosesia, ma era impegnato

A dare l’allarme è stato lo stesso infortunato. La base operativa del 118 aveva chiamato in un primo momento l’elicottero di Borgosesia per l’intervento di soccorso, ma il velivolo era già impegnato in un’altra azione. Si è così alzato un elicottero da Torino. Non è stato facilissimo localizzare il punto di caduta, ma alla fine i soccorritori sono riusciti a portare a termine l’operazione.