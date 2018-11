Pronto carabinieri? Ho perso il marito nel parcheggio del market

Pronto carabinieri? Ho smarrito mio marito nel parcheggio del supermercato… Curiosa segnalazione di una pensionata del Biellese. Alla fine tutto si è risolto per il meglio.

Pronto carabinieri? Ho smarrito mio marito

Erano andati a fare la spesa in un supermercato di Biella. Il marito aveva lasciato la moglie nei pressi dell’ingresso ed era andato a parcheggiare l’auto. E non si era fatto più vedere. Tant’è che la donna, 86 anni, a un certo punto ha deciso di chiamare i carabinieri, preoccupata per la sorte del coniuge (92 anni). E ai carabinieri ha spiegato di aver perso il marito nel parcheggio e di non aver avuto più notizie dell’uomo, nonostante i tentativi di contattarlo. Alla fine è stata riportata a casa da un conoscente. E poco dopo arrivava anche il marito, indenne: probabilmente aveva auto un momento di disorientamento e non capiva più dove si trovava.