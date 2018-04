Pugno in faccia durante una lite tra colleghi

Pugno in faccia durante una lite in azienda. E’ successo a Lessona. Denunciato un 38enne di Cossato

Lite in un’azienda di Lessona, qualche giorno fa. Il parapiglia è culminato quando un 38enne di Cossato ha rifilato un pugno a un collega di 50 anni. Questi ha sùbito la frattura della clavicola e delle lesioni al volto. Trasportato al pronto soccorso, ne avrà per 40 giorni. La persona aggredita pare non fosse dell’idea di denunciare il suo aggressore. Sono poi stati i carabinieri a procedere in tal senso.