Punta pistola alla schiena di direttrice e cerca di rapinare posta

Come racconta Notizia Oggi Vercelli, un malvivente, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di colpire alle poste del rione Isola a Vercelli. Ha notato una donna che stava per aprire il cancello degli uffici, si è avvicinato alle spalle e le ha puntato la pistola alla schiena. La vittima si è voltata ed è stata scaraventata a terra. A notare che stava accadendo qualcosa di strano è stata una volante della polizia. Mentre alcuni agenti si occupavano della donna, altri hanno inseguito il malvivente che ha tentato di nascondersi in un condominio, alla fine è stato arrestato.

Foto d’archivio