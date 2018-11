Ragazza di Gattinara investita sulle strisce pedonali a Vercelli

Ragazza di Gattinara investita da un veicolo condotto da un anziano con a bordo una minore rimasta in stato di choc. E’ successo oggi pomeriggio in piazza S. Eusebio a Vercelli

Oggi pomeriggio, giovedì 8 novembre, una 18enne di Gattinara è stata investita sulle strisce pedonali. E’ accaduto a Vercelli in piazza S. Eusebio nei pressi dell’università. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. A investire la giovane un veicolo condotto da un anziano con a bordo una minore rimasta in stato di choc. La ragazza è stata poi ricoverata all’ospedale S. Andrea. Non è in pericolo di vita.

foto d’archivio