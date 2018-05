Romagnano auto nel fossato: illesa famiglia che era a bordo

Romagnano auto finisce nel fossato. E’ successo l’altro giorno in via Novara, a Romagnano. Nessun ferito grave, ma per un novantenne invalido è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Romagnano auto scivola per tre metri fuori strada

Qualche giorno fa si è verificato un incidente in via Novara, a Romagnano. Una donna di Sizzano alla guida di una Renault Cangoo che viaggiava verso il centro del paese, all’altezza del cimitero, per causa e ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, finendo nel fosso dal lato opposto della strada. Nessun ferito grave, ma per il papà della donna, novantenne invalido, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterlo estrarre dall’abitacolo. Incolume anche la mamma della donna, una signora 88enne. Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Borgomanero è intervenuta l’ambulanza del 118 di Grignasco e la polizia locale. Anche i danni per l’ auto sono stati contenuti: è scivolata per circa tre metri per poi appoggiarsi ad una recinzione di metallo.