Romagnano quattro bimbi coinvolti nell’incidente

Romagnano quattro bimbi coinvolti in uno scontro tra due auto avvenuto sulla provinciale 299. Due donne di Ghemme e di Fara alla guida delle vetture.

Romagnano quattro bimbi e le loro madri protagonisti di un incidente sulla provinciale

Scontro tra due auto l’altro giorno a Romagnano lungo la strada provinciale 299: coinvolti anche quattro bambini. Erano circa le 21 quando una Mercedes Classe A si è scontrata con una Ford. A bordo della Mercedes viaggiava una ragazza di 26 anni residente a Fara con due bambini a bordo che sono rimasti feriti, la Ford invece era condotta da una donna di 45 anni residente a Ghemme, anche lei con due ragazzini a bordo e rimasti feriti nell’urto. Sul posto sono intervenute due ambulanze medicalizzate, per fortuna le condizioni dei quattro minori non sono gravi. Sono stati portati per precauzione all’ospedale di Borgomanero, mentre la Polizia stradale di Borgomanero è intervenuta sul posto per i rilievi del caso.