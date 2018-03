Rompe tubazione del gas con l’auto a Vaprio d’Agogna

Rompe tubazione del gas a Vaprio d’Agogna dopo un incidente.

Domenica la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero è intervenuta in località Vaprio d’Agogna per un rilascio di Gas Metano in via Cavour . L’urto di una vettura ha provocato la rottura di una tubazione di servizio del metano posta in prossimita della strada. L’intervento è consistito nel mettere in sicurezza la strada e nel contenere la perdita di gas in attesa delle operazioni di ripristino e manutenzione da parte dell’ente distributore del gas. Sul posto anche i Carabinieri di Momo.