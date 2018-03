Ruba auto medicalizzata al 118 e si schianta

Ruba auto medicalizzata dopo la lite con la convivente: poi fugge ma si schianta e dà in escandescenze alla vista degli agenti

Una lite tra conviventi finisce con il furto dell’auto medicalizzata del 118 . Incredibile episodio accaduto l’altra notte a Dervio, centro lombardo. Tutto inizia con due giovani che litigano nella propria auto: a un certo punto lui scende per fare un bisogno, ma quando sale non trova più le chiavi nel cruscotto. Ne nasce una lite culminata con un pugno al volto rifilato alla ragazza, che comincia a sanguinare e si rifugia in un bar. Dal bar chiamano il 118, che arriva con un auto medicalizzata e un’ambulanza. Gli equipaggi parcheggiano, entrano nel bar e soccorrono la ragazza. Intanto il giovane, rimasto fuori, sale sull’auto medicalizzata e parte. Vengono subito allertati carabinieri e polizia, che partono alla ricerca del fuggitivo. Finché una pattuglia nota l’auto schiantata contro il muro di cinta di un’abitazione. A poca distanza c’è il giovane, che riesce ancora a dare in escandescenza alla vista degli agenti, finché viene ammanettato. E’ accusato di rapina, resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che guida in stato di ebbrezza. Processato per direttissima, viene condannato a tre anni e due mesi di reclusione e 800 euro di multa.