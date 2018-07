Ruba una bicicletta a Borgosesia: ripreso dalle telecamere

Ruba una bicicletta lasciata fuori dal supermercato: le telecamere lo riprendono.

Ruba una bicicletta al supermercato

M.C., 54enne residente a Borgosesia, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri. L’uomo, con diverse vicende penali per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è ritenuto responsabile di furto aggravato.

Il furto

Vittima del furto un 40enne del luogo, che aveva lasciato temporaneamente vicino al supermercato Conad la propria mountain bike. Dopo la denuncia i Carabinieri, nutrendo già sospetti sul denunciato, si sono messi al lavoro per risalire al responsabile. La situazione è stata presto ricostruita attraverso i fotogrammi tratti dalle immagini del sistema di videosorveglianza locale. Le telecamere, infatti, avevano ripreso il furto, immortalando chiaramente il responsabile. Il 54enne è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria vercellese.