Scappa da ospedale, i soccorsi lo ritrovano senza vita in un canale. La triste storia ha visto protagonista un uomo di Torino.

Anziano scappa da ospedale e muore

Un 68enne di Torino era stato ricoverato al pronto soccorso per un ospedale. Dopo qualche ora dal ricovero è scappato. Le forze dell’ordine hanno cominciato a cercarlo. Il corpo senza vita del torinese è stato trovato in un canale di scolo del fiume Dora Riparia. In merito alle cause che hanno provocato la vicenda, nulla per ora è escluso, neppure il suicidio. Ad agosto una vicenda per certi versi simile è accaduta in Valsesia: il corpo di una donna era stato ritrovato nel canale a Serravalle.

Foto d’archivio