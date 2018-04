Scialpinisti bloccati sul monte Tovo a Pasquetta.

Scialpinisti bloccati dal maltempo

Avevano organizzato un’escursione per il giorno di Pasquetta. Si erano attrezzati con cura per salire al monte Tovo sopra Oropa, ma si sono trovati in difficoltà. A sorprenderli il brutto tempo, e spaventati hanno chiesto aiuto. Disavventura per due escursionisti provenienti da fuori provincia. Volevano affrontare la ferrata Staich, ma i due avventurieri non avevano tenuto conto dell’innevamento. Dopo qualche ora i due alpinisti sono stati quindi raggiunti dagli uomini del Soccorso alpino che hanno verificato le loro condizioni e li hanno riportati a valle.

Nelle ultime settimane sono stati diversi gli interventi del Soccorso alpino resi necessari dal maltempo.

Immagine di repertorio