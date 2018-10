Scomparso uomo di 67 anni, ricerche in corso in tutto il Biellese. Si tratta di Ernesto Mantovani, riminese in vacanza a Graglia.

Scomparso uomo di 67 anni, ricerche in corso in tutto il Biellese

Da ieri, domenica 30 settembre, non si hanno più notizie di Mantovani. L’uomo era in vacanza nel Biellese ma da ieri di lui si sono perse le tracce. Le ricerche sono partite da Graglia vicino al Santuario per poi proseguire in serata in vie e siti accessibili ma sembra che non sia stato ancora rintracciato.

Foto d’archivio