Scontro Borgosesia tra ciclista 65enne e autista 94enne

Scontro Borgosesia tra ciclista e autista

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 24 giugno, in via Montrigone, alla periferia sud della città. Auto e bici procedevano nella stessa direzione, in uscita da Borgosesia. L’urto è avvenuto a poche decine di metri dalla rotonda all’incrocio per Valduggia. La dinamica dello scontro è in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il ciclista, un 65enne di Borgosesia, che nella caduta è pure finito contro alcuni veicoli in sosta a lato strada.

Nessuna conseguenza grave

L’auto era guidata da un uomo di 94 anni abitante a Grignasco, che non ha riportato conseguenze dall’incidente. Il ciclista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: ha riportato una frattura costale, con una prognosi di una trentina di giorni, ma non si è reso necessario il ricovero e ha potuto far ritorno a casa dopo le cure.