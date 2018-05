Scontro frontale a Borgoticino, due feriti

Scontro frontale a Borgoticino tra due vetture, automobilisti in ospedale.

Scontro frontale con feriti

Nei giorni scorsi lungo la strada provinciale 28 di Borgoticino si è verificato un incidente frontale. L’incidente ha coinvolto una Toyota condotta da un 56enne di Castelletto Ticino e una Panda con un20enne sempre di Castelletto Ticino. Entrambi sono rimasti feriti in modo non grave e portati in ospedale a Borgomanero, la strada è rimasta a lungo bloccata. Sul posto èintervenuta la Polstrada di Borgomanero.