Scopre moglie a letto con il fratello: sorpresa tutt’altro che gradita per un agricoltore di Chivasso

Arriva a casa e trova la moglie a letto con suo fratello. Scoppia la bagarre con il marito e il fratello-amante che si prendono a botte nella piazza del paese. E’ accaduto qualche giorno fa a Mandia, piccolo e storico paese nei pressi di Chivasso. Un agricoltore di ritorno dal lavoro (forse un poco più presto del solito) trova la moglie che la spassava a letto con suo fratello: l’uomo comincia a insultare tutti e due. A un certo punto l’amante esce e scende in piazza, inseguito dal legittimo consorte che continua a urlargli dietro. Dalle parole si passa alle mani. davanti a un capannello di curiosi attirati nel frattempo da quella scena da film.

Si rischia una doppia querela

Calci e pugni che non si sono interrotti nemmeno quando i vicini hanno minacciato di chiamare i carabinieri. Alla fine i due si sono separati tra minacce ed auguri di non rivedersi mai più. Si vedrà a breve se la vicenda avrà uno strascico giudiziario per eventuali querele che i due possono presentarsi reciprocamente.