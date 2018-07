Scossa di terremoto in Piemonte nel cuneese

Scossa di terremoto nel cuneese ieri sera.

Scossa di terremoto, la paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Cuneo. A Stroppo è stato individuato l’epicentro. Diverse le chiamate al 112 da parte dei cittadini che hanno avvertito la terra tremare. E l’Ansa ricorda che già a fine maggio la terra ha tremato per tre volte in cinque giorni, la scossa più forte di magnitudo 2.3. E una scossa di 3.0 era stata registrata lo scorso 27 marzo nel vicino Pinerolesera in Piemonte.