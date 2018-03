Serata storta: viene lasciato solo dagli amici e poi arrestato

Serata storta per un 42enne della Lombardia che era stato lasciato solo fuori da un locale del Vercellese dagli amici, poi se la prende con i carabinieri e viene arrestato

Serata storta quella di venerdì

La rabbia di essere stato lasciato solo dagli amici e qualche bicchiere di troppo hanno giocato un brutto scherzo ad un 42enne residente in Sesto San Giovanni che, tra venerdì e sabato, aveva trascorso la serata in un locale del vercellese.

Intervento dei carabinieri

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri. Il 42enne ha raccontato che, dopo un diverbio con gli amici con i quali era arrivato nel Vercellese e trascorso la serata, questi lo avevano lasciato solo in discoteca, riprendendo l’auto con la quale erano arrivati e tornandosene a casa senza di lui. In ragione di ciò, l’uomo chiedeva ai militari delle indicazioni per poter tornare a casa, non avendo la possibilità di chiedere un passaggio ad alcuno. Pertanto, i Carabinieri fornivano indicazioni e numeri di telefono del servizio taxi ed informazioni sui treni diretti a Milano che sarebbero stati utilizzabili ormai di lì a poco, ottenendo un cortese ringraziamento.

La situazione precipita

Tuttavia, mentre gli stessi militari si apprestavano a risalire sull’auto di servizio, venivano nuovamente raggiunti dal 42enne che, improvvisamente alterato, con tono arrogante ed aggressivo pretendeva di essere accompagnato a casa direttamente da loro con l’auto militare, inveendo e minacciandoli di morte qualora non l’avessero accontentato e colpendoli con calci e pugni, per poi fuggire verso la campagna. Dopo un breve inseguimento l’uomo veniva raggiunto, bloccato e tratto in arresto perché ritenuto responsabile di violenza, minaccia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, quindi condotto in caserma e trattenuto in camera di sicurezza.