Sfregia ex compagna e tenta il suicidio. E’ successo ieri a Ivrea.

Sfregia ex compagnia: la vicenda

Ha accettato un passaggio dall’ex compagno, 59enne, nonchè padre di sua figlia, per andare a lavoro. Una volta a bordo dell’auto lui ha imboccato una strada di campagna ma non solo. Ha tentato di convincere la 30enne a tornare insieme a lui, ma al suo rifiuto, ha preso un taglierino e sfregiato il volto e le mani della ex. Lei però è riuscita a calmarlo facendosi portare al pronto soccorso.

Tentato suicidio

Probabilmente resosi conto del gesto violento, il 59enne ha anche tentato di ferirsi ai polsi con un coltello da cucina.

Arresto

Il responsabile del gesto è stato portato in ospedale ed è stato arrestato per lesioni personali.

Foto d’archivio