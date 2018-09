Soccorso alpino, esercitazione nazionale di unità cinofile

Soccorso alpino a Bardonecchia sabato ha organizzato il 30° corso nazionale unità cinofile da ricerca in superficie.

Soccorso alpino, i numeri

Sono state brevettate 12 nuove unità cinofile da ricerca in superficie provenienti da Alto Adige, Basilicata, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Valle d’Aosta e Veneto. Complessivamente sono state 33 le Unità Cinofile presenti, provenienti da 14 Regioni italiane. I primi giorni sono stati dedicati ai cuccioli fino all’anno di età e ai cani in formazione, mentre da giovedì scorso sono entrati in azione quelli sottoposti a verifica per il conseguimento dell’operatività.

Le prove

Durante le giornate di lavoro i cani e i loro conduttori sono stati sottoposti a una serie di prove che riguardavano la movimentazione su terreno tecnico tra cui esercitazioni di calata in corda doppia su parete verticale. Ampio spazio è stato dato alla simulazione delle operazioni di ricerca in cui le Unità Cinofile devono sviluppare una strategia comune in operatività: il conduttore utilizza le proprie conoscenze insieme alla tecnologia GPS per individuare uno scenario di intervento, il cane segue esclusivamente il proprio fiuto.