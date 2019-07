Sorelle Valdilana truffate da mediatore incaricato di vendere la casa al mare. Un sedicente avvocato della Basilicata si è preso una caparra di migliaia di euro e non si è fatto più trovare.

Avevano incaricato un avvocato (o presunto tale) con studio in Basilicata per vendere la residenza estiva. Ma l’uomo, intascate alcune migliaia di euro per avviare le pratiche e assumere l’incarico, non si è più fatto trovare. La brutta avventura è toccata a due sorelle residenti a Valle Mosso, nel comune di Valdilana, che volevano disfarsi della casa al mare e che per la trattativa avevano deciso di rivolgersi a un professionista in zona. Ma l’avvocato avrebbe pensato bene di incassare la caparra e rendersi irreperibili. Un caso analogo a quello accaduto a una coppia che voleva acquistare ad Alagna una casa messa all’asta, ma è stata truffata dalla procuratrice.