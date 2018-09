Sparatoria contro i fagiani: Lozzolo come nel film di Fantozzi. Tiziano Sella alle prime luci dell’alba è stato svegliato da numerosi colpi ripetuti, provenienti da diversi fucili.

«Non era ancora giorno ed ero in casa – racconta – quando ho sentito una vera e propria sparatoria provenire dalle vicinanze del campo sportivo, dalla zona della strada sterrata che da Lozzolo va a Gattinara. E’ stata una cosa impressionante, durata un’oretta e poi scemata durante la mattina. Sembrava di essere in quel film di Fantozzi dove c’è la scena di caccia con il ragionier Filini a sparacchiare qua e là. Adesso (verso le 11 di sabato, ndr.) c’è in giro ancora qualche cacciatore con i cani in cerca delle ultime prede».

Tra l’altro, si tratterebbe di selvaggina immessa a bella posta: «La sera precedente vengono rilasciati fagiani, decine e decine. Il mattino all’alba si apre la sparatoria. E molte doppiette arrivano da fuori».

Foto d’archivio