Spinge auto in panne, muore per un infarto

Scende dall’auto rimasta in panne in mezzo alla strada per spingerla a lato. Ma viene colto da infarto ed è morto poco dopo. Un dramma assurdo accaduto nei giorni scorsi ad Arese: la vittima è un 62enne, Camillo Albizzati, che ha avuto il guasto alla vettura mentre stava recandosi al lavoro. E’ sceso e ha provato a spingere l’auto a lato, ma si è accasciato al suolo. A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto l’uomo disteso a terra, immobile. Sul posto la centrale operativa del 118: il 62enne è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale, ma non ce l’ha fatta.