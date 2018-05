Sputa contro i passanti in centro città

Sputa contro le persone che in quel momento passavano in centro città. E’ successo a Biella. Un italo-tunisino si è messo anche a insultare

Sputa contro i passanti e li insulta

Sputa contro i passanti dal balcone e li insulta urlando frasi incomprensibili in arabo e in napoletano. E’ successo ieri in centro a Biella. Il responsabile è un 20enne italo-tunisino già noto alle forze dell’ordine. Fatto sta che qualcuno ha contattato i carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118. Il giovane è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. La notizia l’ha data la “Provincia di Biella”.