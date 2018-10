Stop ai diesel, migliaia di auto rischiano di stare ferme

Stop ai diesel in Piemonte e migliaia di auto rischiano di stare ferme.

Stop ai diesel, le regole

Oltre a Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, anche il Piemonte aderisce all’Accordo di Bacino Padano per la qualità dell’aria. Previste limitazioni alla circolazione delle auto a Euro 3 Diesel che si vanno ad aggiungere a quella già in vigore negli scorsi anni. I Comuni non hanno sinora emesso ordinanze fino alla definizione insieme alla Regione delle deroghe. La data del 15 ottobre è quella di partenza.

Tra le ipotesi c’è anche la possibilità di esentare dal divieto alcune categorie, tra cui gli ambulanti, gli artigiani e chi vive o lavora in una zona non servita dai mezzi pubblici, oltre agli ultrasettantenni.