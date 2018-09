Strappa la catenina a un vercellese, denunciato un 15enne egiziano

Strappa la catenina, denunciato un 15enne straniero.

Strappa la catenina, indagine dei carabinieri

I Carabinieri della stazione di Livorno Ferraris hanno denunciato un 15enne egiziano residente a Torino, gravato da vicende penali per reati contro il patrimonio e la persona, perché ritenuto responsabile di furto con strappo.

Il 12 agosto scorso, un 19enne residente a Bianzè aveva denunciato ai carabinieri di essere stato vittima del furto della propria catenina a Torino, dopo aver trascorso una serata con amici in una discoteca del quartiere di San Salvario. La brutta avventura del giovane è avvenuta all’uscita del locale, intorno alle 2 della notte di domenica, quando insieme ad alcuni amici si era soffermato a chiacchierare prima di riprendere la strada di casa. Il gruppo i ragazzi era stato avvicinato da alcuni giovanissimi che si erano loro rivolti con la banale scusa di chiedere una sigaretta. Improvvisamente uno dei ragazzi, con un gesto fulmineo allungava un braccio verso il collo del 19enne e agguantava la sua catenina d’oro, strappandogliela dal collo e dandosi alla fuga a gambe levate per le vie circostanti insieme ai suoi amici. A nulla è valso il tentativo di raggiungerlo.

Gli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di Livorno hanno però consentito di identificare il 15enne, che veniva anche riconosciuto dalla vittima in sede di individuazione fotografica.