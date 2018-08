Suicidio sventato da un carabiniere fuori servizio

Suicidio sventato grazie alla prontezza di un carabiniere che in quel momento era fuori servizio: è successo ieri a Vercelli.

Suicidio sventato da un giovane carabiniere

Un sottotenente di 31 anni, in servizio al Comando dei Carabinieri di Milano, ha evitato una tragedia a Vercelli. E’ successo nel primo pomeriggio di ieri, martedì 21. A raccontarlo Notizia Oggi Vercelli. Il giovane ufficiale era di passaggio in città con la sua auto, quando ha notato un assembramento di persone. Si è subito reso conto che poco distante c’era un uomo in procinto di lanciarsi da un ponte. Il gruppo stava cercando di dissuaderlo, ma la situazione era pericolosissima: l’uomo aveva già scavalcato il parapetto.

L’intervento

Grazie a un momento di distrazione dell’uomo, che si è voltato dall’altra parte, il giovane carabiniere è riuscito ad afferrarlo per le spalle, sollevarlo e riportarlo sulla sede stradale. E’ quindi stato trattenuto in attesa dell’ambulanza.

I dettagli su Notizia Oggi Vercelli.