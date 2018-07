Svuotano casa e buttano tutto a lato strada

Svuotano casa abbandonando un frigo, mobili, materassi, elettrodomestici e due bombole del gas in una piazzola di sosta e nelle discariche abusive

Svuotano casa, poi abbandonano tutto in centro e nelle frazioni alte

Un frigo d’occasione abbandonato in una piazzola di sosta. E anche due vere discariche abusive con mobili componibili, materassi, elettrodomestici e addirittura due bombole del gas (forse vuote). Il tutto disseminato lungo le strade del centro (il frigo) e delle frazioni alte di Borgosesia. Le immagini sono state caricate sul gruppo social “Sei di Borgosesia se…”. Si tratta dell’ennesima denuncia di abbandono. Nei giorni scorsi il Comune si è attivato per recuperare il materiale. In un caso, come detto, si tratta di un frigorifero, sicuramente non funzionante. Negli altri due casi, invece, si ha a che fare con qualcuno che ha svuotato la cantina. Sono stati buttati in strada vecchi mobili, oltre a coperte, un forno elettrico e un vecchio giradischi. Nell’altro caso di abbandono addirittura tre bombole del gas che si spera siano vuote, oltre a giochi in scatola e vecchie bambole e vestiti. L’attività di recupero da parte del Comune, ovviamente, comporta un costo in più a carico della collettività. Le telecamere, comunque sia, potrebbero aver immortalato anche qualcosa di interessante.