Tempio crematorio di Biella, Codacons preso d’assalto

Tempo crematorio di Biella, dopo lo scandalo il Codacons è stato preso d’assalto.

Tempio crematorio e Codacons

Sono centinaia le persone che hanno contattato il Codacons per avere informazioni su come muoversi da un punto di vista legale a seguito dello scandalo che ha coinvolto il tempio crematorio di Biella. Due le persone finite in carcere che rimangono recluse anche dopo l’interrogatorio di garanzia. Clicca qui per saperne di più su quanto successo,

I familiari dei defunti potranno contattare la sede di Biella e Gattinara al numero verde 892007 oppure scrivere a codaconsbivc@gmail.com”.