Terribile schianto motociclista perde la vita

Terribile schianto tra una moto e un’auto condotta da un uomo residente in provincia di Vercelli. Morto il centauro

Terribile schianto nel Torinese

Incidente mortale ieri pomeriggio, mercoledì 25 aprile, a Rondissone, nel Torinese. A perdere la vita, un 36enne di Mazzè (sempre Torino); si chiamava Roberto Peretto. Era alla guida di una Yamaha R1 andata a schiantarsi contro un mezzo in uscita da una via condotto da uomo di 57 anni di nazionalità albanese e residente a Borgo d’Ale, nel Vercellese. I carabinieri di Verolengo stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto il personale del 118, anche con l’elisoccorso, e i vigili del fuoco. Per il 36enne, però, non c’è stato nulla da fare.