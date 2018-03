Tragedia sulla A4: scende per mettere il triangolo e viene travolto

Tragedia sulla A4: un 49enne scende dall’auto in panne e viene travolto da due auto in transito

Scende dall’auto probabilmente per sistemare il triangolo, segnale di pericolo. Ma viene travolto e ucciso di due auto che il quel momento stavano percorrendo l’autostrada A4. Una tragedia che ha colpito Capriolo, un centro tra Bergamo e Brescia. La vittima è Cristiano Michele Rosso, 49 anni, molto conosciuto e benvoluto in paese anche per la sua attvità di volontariato che svolgeva all’oratorio, portando i ragazzi ad allenarsi e a giocare a calcio. Il funerale dell’uomo è stato celebrato sabato. Sull’esatta dinamica dell’incidente sta indagando la polizia, ma non ci sono dubbi sul fatto che l’uomo sia sceso dalla propria Ford Fiesta.