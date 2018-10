Travolta in strada con gruppo di amici: muore a 24 anni una studentessa residente a Borgo Ticino, nel Novarese. Era iscritta all’Accademia di belle arti europea dei media di Novara.

Lutto nel Novarese per una tragedia assurda. Una giovane di Borgo Ticino aveva deciso di unirsi al papà e di partecipare a una rimpatriata di militari in pensione in Umbria. E l’altro giorno Nicoletta Bolzani, 24 anni, iscritta all’Accademia di belle arti europea dei media di Novara, stava camminando insieme al gruppo dei partecipanti lungo la provinciale nei pressi di Assisi, diretti a una pizzeria. Improvvisamente sulla comitiva di tredici persone è piombata un’auto condotta da uan 25enne: ed è stato un disastro. Otto feriti di cui due gravi, e la morte di Nicoletta. La ragazza che era alla guida dell’auto si è subito fermata e ha chiamato i soccorsi: non aveva bevuto, né assunto sostanze stupefacenti. Ma dovrà quasi certamente rispondere di omicidio stradale.