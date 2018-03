Travolto dal treno: voleva salire quando era già partito

Travolto dal treno: era in ritardo per la corsa e ha cercato di salire quando il convoglio era già partito

Scivola sotto il treno e viene travolto. Un uomo di 37 anni di origini egiziane è morto così un mattino della corsa settimana, alle porte di Novate Milanese. Da quanto risulta dalle indagini, si tratta di un incidente e non di un gesto volontario. A quanto pare, l’uomo sarebbe arrivato in ritardo per il treno che utilizzava sempre per andare al lavoro. Le porte si erano chiuse e il mezzo iniziava a muoversi. Lui cerca a tutti costi di salire e salta sopra il gancio che unisce la carrozza a quella successiva. Poco spazio e probabilmente l’idea di proseguire così fino alla successiva fermata, Bollate. Ma qualcosa è andato storto, probabilmente è scivolato ed è finito sotto il treno che lo ha dilaniato.

La notizia è tratta da Settegiorni Rho e Bollate