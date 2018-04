Trivero otto mesi per la madre morta nascosta nel congelatore

Trivero otto mesi patteggiati e 400 euro di multa: questa la condanna inflitta al 65enne che teneva il corpo della madre morta nascosto nel congelatore.

Trivero otto mesi per la madre nel freezer

Alla fine ha patteggiato una pena di otto mesi con la condizionale, e senza menzione, e 400 euro di multa. Pierangelo Bussolera conclude così il suo iter giudiziario dopo che due anni fa circa fu trovato con il cadavere della madre nascosta nel congelatore di casa. L’uomo e la madre, morta a 103 anni, vivevano in un alloggio dei condomini in frazione Bellavista, lungo la Panoramica Zegna. Il cadavere della donna fu scoperto a seguito dei sospetti dei vicini. Tra l’altro, lui continuò a ritirare la pensione della donna: un gesto dovuto anche alla condizione di disagio economico in cui i due erano costretti a vivere: lui era senza lavoro e la pensione era la sua unica fonte di reddito.