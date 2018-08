Trivero schianto contro il palo della luce. Paura lungo la strada che collega Cereie a Ponzone.

Ormai in fondo alla discesa una Nissan Micra all’una di notte tra giovedì e venerdì si è andata a schiantare contro il palo della luce. A bordo una donna che ha riportato alcune ferite. I residenti della zona hanno sentito il colpo e hanno subito dato l’allarme. I soccorsi si sono subito attivati, i vigili del fuoco di Ponzone sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada, nel frattempo il 118 partito dall’ex ospedaletto di Trivero ha prestato le prime cure alla automobilista. Presente anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. E’ stato accertato che la donna ha avuto un colpo di sonno improvviso e ha perso il controllo dell’auto che è finita contro il palo della luce. Danni ingenti all’auto, la donna ha subito un forte colpo ma le sue condizioni non sono in pericolo di vita.