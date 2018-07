Trovata bomba a mano in un canale. La scoperta ieri, venerdì 20 luglio a Cossato.

Un ordigno è stato trovato ieri in un canale di scolo di via Imer Zola, a Cossato. Per motivi di sicurezza sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno constato le condizioni della bomba. Pur essendo in cattivo stato c’erano possibilità che esplodesse. Le autorità competenti hanno quindi preso l’ordigno e lo hanno fatto brillare. Questa non è la prima volta che vengono trovate delle bombe inesplose; a maggio nella zona di Ivrea ne era stata trovata una nei campi.

