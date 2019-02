Vasto incendio sopra Pella: le fiamme si specchiano nel lago d’Orta

Vasto incendio sopra Pella ed Egro: nella notte le fiamme si specchiano nel lago d’Orta. Probabil el’origine dolosa delle fiamme.

Il rogo è stato segnalato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 14 febbraio. Ed è molto probabile l’origne dolosa, o quantomeno colposa. Come riferisce novaraoggi.it, sono in fiamme le colline del lago d’Orta nella sua sponda occidentale. Si parla di una decina di ettari da Egro a Ronco di Pella: al momento non ci sono segnalazioni su danni particolari a persone o cose. L’incendio è di grosse dimensioni e particolarmente complicato per la zona impervia. Qualche settimana fa anche la Valsesia aveva dovuto fromteggiare un incendio boschivo: era andata a fuoco la collina sopra Vanzone.

Le operazioni riprendono stamane

Nella notte il fronte di fuoco si specchiava nelle acque del lago d’Orta. Durante la notte l’incendio è stato monitorato (viste le dimensioni e le caratteristiche dell’evento non si poteva fare altro), e le operazioni riprendono questa mattina.

La foto ci è stata fornita da un lettore, che ringraziamo