Veneto Banca, Federconsumatori si costituirà parte civile

Veneto Banca, Federconsumatori interviene dopo l’avviso di chiusura delle indagini.

Veneto Banca, caso chiuso

La Procura della Repubblica di Verbania ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini a 43 tra dirigenti e funzionari di Veneto Banca con l’accusa di truffa aggravata in concorsa. L’avviso, sottoscritto dal Sostituto Procuratore Dott.ssa Sveva De Liguoro e l’ultimo atto

prima della richiesta di rinvio a giudizio. A differenza del processo pendente avanti ai Giudici trevigiani, assieme ai vertici della banca messa in liquidazione lo scorso giugno compaiono anche molti nomi di semplici impiegati che nelle filiali dell’Ossola seguivano i piccoli risparmiatori.

Spiega Federconsumatori: «Le condotte contestate sono quelle confessate dai tanti risparmiatori rivoltisi a Federconsumatori, spesso convocati presso la filiale dai funzionari addetti alla vendita di titoli, venivano poi convinti a investire i propri risparmi, spesso tutti i propri risparmi, in azioni, obbligazioni convertibili in azioni od obbligazioni subordinate, emesse da Veneto Banca senza una previa chiara informazione sulla natura illiquida del titolo, con alterazioni macroscopiche del questionario Mifid o patenti forzatura in sede di ordine di acquisto dei titoli di operazioni in patente conflitto di interesse».

Federconsumatori Piemonte difende circa 400 cittadini-risparmiatori in Piemonte, viste le numerose iniziative svolte a loro difesa nel tempo, intende costituirsi parte civile nell’eventuale processo nei confronti dei vertici dell’istituto.