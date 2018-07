Veneto banca, tra gli indagati della procura di Verbania non solo ex vertici ma anche impiegati.

Veneto Banca, l’inchiesta

Accusa di truffa aggravata in concorso per la vendita di azioni, è l’accusa a cui dovranno rispondere 43 indagati, ex personale e addetti dell’azienda dagli ex vertici fino ai dipendenti. A finire nell’indagine anche diversi delle piccole filiali che avrebbero convinto i clienti ad acquistare le azioni.