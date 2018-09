Vigili del fuoco, carenza di personale nel nord Italia

Vigili del fuoco, il sindacato Conapo lancia l’allarme sulla carenza di personale.

Il sindacato Conapo in conferenza stampa ha evidenziato le carenze di organico che attanagliano le Regioni del Nord Italia compresa la provincia di Novara. Il vice segretario regionale Piemonte Alessandro Basile rappresenta le problematiche dei suoi colleghi piemontesi: «Ci pervengono segnalazioni di gravi carenze organiche da quasi tutti i Comandi e di quasi tutte le figure professionali del Corpo Nazionale. Ciò ne consegue che il corretto standard di sicurezza delle composizioni delle squadre di soccorso viene e la formazione del personale viene a mancare. È innegabile che la situazione attuale abbia superato i limiti massimi di tollerabilità. Urgono concrete azioni controffensive da parte del Governo e del Ministero in modo da appianare le lacune organiche venutesi a creare nella nostra Regione e rendere più flessibile la fruizione delle ore di straordinario in base alle necessità di ogni piccolo Comando».

I dati sono disarmanti, continua Basile ” nel nostro Capoluogo di Regione c’è una carenza di personale qualificato (Vigili del Fuoco che coordina la squadre in attività di soccorso con ruoli di Ufficiali di Polizia Giudiziaria) che è pari a 88 unità che corrispondono al 40% del personale previsto. La situazione del Comando di Vercelli è ancora più eclatante, 32 graduati mancanti su 46 previsti, pari al 75%. Per il Comando Cuneo si evidenziano carenze soprattutto per il distaccamento di Alba, dove pur avendo mezzi di supporto, quest’ultimi non possono essere utilizzati a causa dell’assenza di personale. Per quanto riguarda il personale di Novara le carenze di qualificati si aggirano intorno al 30% delle unità previste. Per tutta la Regione le carenze di organico, si quantificano in 300 unità effettive di Vigili del Fuoco, onnicomprensive di personale Direttivo, qualificato, vigili permanenti e personale informatico.