Vola dal balcone per salvare il peluche

Stava giocando con il peluche vicino alla finestra aperta. A un certo punto il pupazzo le sfugge di mano e sta per cadere nel vuoto. Lei d’istinto si butta in avanti per afferrarlo, ma si sporge troppo e precipita nel vuoto dal quarto piano, schiantandosi sull’asfalto nel retro del palazzo. E’ accaduto l’altro giorno in un caseggiato a Novara, protagonista una ragazzina di 13 anni. Adesso è ricoverata a Torino: per fortuna nell’impatto con il suolo non ha picchiato la testa, ma le sue condizioni restano molto serie, benché non in pericolo di vita.