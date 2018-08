Vuole uccidersi ma ci ripensa all’ultimo: sfiorato dal treno Novara-Milano

Vuole uccidersi ma ci ripensa all’ultimo momento: tragedia sfiorata lungo la linea ferroviaria Novara-Milano

Era deciso a togliersi la vita buttandosi sotto il treno nella tratta Novara-Milano. Ma cambia idea all’ultimo istante: tragedia sfiorata. Un uomo di 58 anni nei giorni scorsi aveva deciso di farla finita. Mentre era sul posto però ha cambiato idea, ma il treno, che in quel momento stava sopraggiungendo, l’ha comunque urtato su una gamba. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha portato l’uomo in ospedale a Milano in codice giallo. Ben peggiore era stato l’episodio accaduto nel novembre scorso tra Biella e Cossato.

