Beata Panacea oggi Quarona in pellegrinaggio a Ghemme

Beata Panacea oggi la tradizionale visita di Quarona a Ghemme con lo scambio delle croci e delle stole.

E’ i programma per questa mattina il tradizione incontro tra i pellegrini di Quarona e la comunità di Ghemme, nell’ambito della festa della Beata Panacea che unisce da sempre i due paesi. Dopo la messa all’aurora, alle 8 processione dell’accoglienza con il seguente percorso: chiesa parrocchiale, piazza Antonelli, vie Novara e Monte Rosa. Quindi avverrà lo scambio delle croci e delle stole fra Ghemme e Quarona (dove la martire nacque e morì e dove domenica sarà benedetta una statua che la raffigura), dopodiché si tornerà in chiesa passando per le vie Monte Rosa, Pellico e Caccia, e le piazze Cavour e Antonelli. Alle 8.45 messa con i quaronesi celebrata dal parroco di Quarona, padre Matteo Borroni. Di seguito, alle 9.45 saluto di commiato alla comunità quaronese davanti alla fontana della Beata, dove le bande di Quarona e Ghemme eseguiranno i rispettivi inni. Alle 10.15, presso l’oratorio parrocchiale, benedizione e distribuzione del pane e del vino. Il momento clou alle 11 con la solenne concelebrazione presieduta da monsignor Franco Giulio Brambilla, vescovo di Novara; alle 17 recita del rosario, alle 17.30 celebrazione dei vespri, e alle 18 messa.