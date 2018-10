Dieci spettacoli con “QuaronAteatro”

Dieci spettacoli in calendario per la stagione teatrale di Quarona.

Dieci spettacoli a Quarona

Inizio in grande per la stagione teatrale di Quarona: l’apertura è infatti affidata a un cabarettista reduce dalle esperienze di Zelig e Comedy Central. E dopo lo spettacolo di Gigi Travostino, “QuaronAteatro” proseguirà con nove date in cui si alterneranno interpreti e compagnie locali. Confermando poi il festival, per gruppi amatoriali, che avrà la serata conclusiva a maggio. La rassegna ideata dal Comune manterrà l’opportunità di assistere gratuitamente alle rappresentazioni.

Il primo appuntamento

Il cartellone si apre sabato 27 ottobre con lo show di Travostino, attore vercellese, conosciuto dal pubblico per diverse apparizioni a Zelig e in programmi televisivi su Rai Due. Lo spettacolo proposto sarà “Il bell’anatroccolo”, che andrà in scena alle 21.15 a salone Sterna. La rassegna proseguirà a cadenza pressoché mensile (saltando il solo mese di dicembre) sino alla conclusione con la competizione che metterà di fronte gruppi teatrali amatoriali. Luogo e orario saranno invariati per tutti gli spettacoli: salone Sterna alle 21.15.

I prossimi eventi

A novembre, sabato 10, “QuaronAteatro” assicura un viaggio nella “Chicago by night” con la Compagnia Boheme. Si passa poi al 2019 che sarà aperto venerdì 25 gennaio da uno spettacolo per bambini e famiglie: “Clash. Benvenuti nel villaggio millebraccia” con la Fondazione teatro ragazzi e giovani di Torino. Tre date a marzo: si parte il 9 con Annalisa Carru e “Il paradiso delle ribelli”, il 23 “Lo zio Totonno” con I Carlini, il 30 “Umanità assortite” con La quarta parete. Appuntamenti ad aprile con “Così fan tutti” della compagnia della Civetta il 6 e “L’è dura trua nà brava fiola” con i Borlotti Burloni il 13. La rassegna si conclude a maggio: il 4 con “Coppia aperta, quasi spalancata” dell’associazione culturale Fiorile e Messidoro e il 31 con “La grana di un gambero sottopelle” di Gianluca Faziotti. Sempre a maggio, venerdì 24, ci sarà la serata finale della terza edizione del “Quarona teatro festival”.