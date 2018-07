Dolce Alpàa: questa sera vi invitiamo per un assaggio con lo chef nello stand di Notizia Oggi. Un’iniziativa in collaborazione tra il nostro giornale e il Biscottificio Rossi.

Dolce Alpàa: questa sera vi invitiamo per un assaggio con lo chef

Questa sera la dedichiamo ai dolci di qualità. Siete tutti invitati dalle 20 circa nello stand che Notizia Oggi allestisce in corso Roma assieme al Biscottificio Rossi: ci sarà una degustazione gratuita e poi intorno alle 21 partirà lo Show Cooking con lo chef Pier Zuccalla. Sarà un momento “dolce” per tutti i golosi ma anche semplicemente per tutti coloro che volessero assaggiare qualche prelibatezza, anche fatta sul momento. Ed è tutto gratuito, per cui non perdete l’occasione!

Degustazione e poi Show Cooking

Più in dettaglio, alle 20 si aprirà la classica degustazione, con possibilità di assaporare gratuitamente alcuni prodotti del Biscottificio Rosi. Poi lo chef e alcuni i aiutanti prepareranno sul momento un serie di salse dolci e altri prodotti sfiziosi da assaporare da soli o ancora con i prodotti del Biscottificio. In più, allo stand di Notizia Oggi si potranno avere in regalo i braccialetti fluo, e ognuno potrà farsi fare una foto a ricordo di questa bella esperienza all’Alpàa. Come di consueto, le nostre standiste vi aspettano già a partire dalle 19 circa, poi ci dedichiamo tutti alle squisitezze preparate dallo chef Pier Zuccalla. E poi… gran finale di serata con il concerto di Edoardo Bennato.