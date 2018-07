Festival Alpi nel fine settimana: 140 eventi in due giorni tra Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. In zona c’è il “Forest bathing” all’Oasi Zegna.

Festival Alpi nel fine settimana: 140 eventi in due giorni

Con questo gran caldo una gita o un breve soggiorno alpino sarebbe l’ideale… Se volete programmare un weekend fuori porta questo Festival del 7 e 8 luglio può essere un’idea. Sono previsti in tutto ben 140 eventi in due giorni quasi in tutta Italia, anche se il clou del programma si svolge tra Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria ma anche Lombardia e Veneto. Ecco il programma completo.