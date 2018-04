Gattinara marciapiede “degli amici”: arrivati due nuovi nomi

Gattinara marciapiede “degli amici”: si allunga la lista dei benefattori della città con Claudio Colletto e Lino Ruggeri.

Gattinara marciapiede “degli amici” con due nuovi nomi

Continuano a crescere le piastrelle nel tratto di marciapiede denominato “Al marciapé d’y amís ad Gatinèra” (cioè “il marciapiede degli amici di Gattinara”). Un progetto ideato dal sindaco Daniele Baglione con l’obiettivo di ringraziare e dare notorietà a chi ha dato del suo per il bene della città. Accanto alle tante piastrelle già posate e dedicate alle attività e alle persone che hanno dato il loro contributo a Gattinara e ai suoi abitanti sono state aggiunte nelle scorse settimane due nuove piastrelle “istituzionali”. Sono state posate dal Comune stesso per ringraziare altri due cittadini benemeriti: Claudio Colletto e Lino Ruggeri.

Benemeriti per i “look” della città

Entrambi sono riconoscimenti in qualche modo legati all’aspetto della città. L’artista Claudio Colletto sta realizzando per il Comune alcune opere in legno che a breve verranno collocate in piazza. Mentre Ruggeri ha messo a disposizione il muro di sua proprietà consentendo la realizzazione del murales d’arista in uno dei più trafficati accessi in Gattinara nell’ambito del progetto “Waral Urban Projet”. Per informazioni sul marciapiede e su come prenotare una piastrella dedicata mandare una mail a stupenengo@comune.gattinara.vc.it oppure telefonare al numero 0163.824.394.